Diğer
Kategoriler

Avrupa'nın devleri Yusuf ve Abdulkadir için geliyor

Trabzonspor eski başkanı Muharrem Usta döneminde, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e, transfer teklifinde bulunan başta Roma ve Avrupa'nın dev kulüpleri bu kez Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin kapısını çalacak.

Avrupanın devleri Yusuf ve Abdulkadir için geliyor

09 Nisan 2018 14:32

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Kayserispor'u evinde 4-0'la geçen Trabzonspor'da , Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür, performanslarıyla maça damga vuran isimler oldu. Bordo-mavili kulüp, altyapısından yetiştirip Türk futboluna sunduğu iki isim A Milli Takımında değişmez isimleri olma yolunda önemli mesafe katettiler. Genç yetenekler, camianın gururu olurken, alt yapıdaki oyuncularında idolü olma yolunda ilerliyorlar.

Yusuf Yazıcı 27 maçta görev yaptı 

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 27 maçta görev yaptı. Bordo-mavili takımda görev alan Teknik Direktör Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Yusuf Yazıcı, bin 949 dakika sahada kalırken 6 gol ve 5 asit yaptı. 22 gol atan Burak Yılmaz'ın ardından takımın en çok gol atan ismi oldu.

Abdulkadir Ömür 24 maçta görev yaptı 

Trabzonspor'un 'Messi' lakaplı genç oyuncusu Abdulkadir Ömür'de, bu sezon 24 maçta görev yaptı. Dünya'nın en iyi oyuncularında biri olan ve Barcelona forması giyen Messi'ye benzetilmesiyle tanınan Abdulkadir Ömür, en son oynanan Kayserispor maçında da Messi tarzı bir gol atarak bu yönde yapılan yorumları haklı çıkardı. Forma giydiği maçlarda bin 600 dakika sahada kalan genç yetenek 3 gol ve 5 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

Avrupa Kulüplerinin gözdesi 

Trabzonspor'un alt yapısında yetişen Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e, Avrupa'nın önemli kulüplerinden, önemli transfer teklifleri geliyor. Muhharem Usta, döneminde ciddi transfer teklifleri alınmasına rağmen takımda tutulan iki oyuncu, alt yapıda bulunan oyuncularında idolü konumunda. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür için sık sık Muharrem Usta ve yönetiminin kapısını çalan Avrupa'nın dev kulüpleri, bu kez göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ise seçim sürecinde iki genç yeteneği takımda tutacaklarını açıklamıştı.  

Gökmen Şahin

Etiketler: Abdulkadir Ömür, Trabzonspor, yusuf yazıcı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç