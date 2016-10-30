5 yıl süren çok titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan, dünya sinema, dizi ve reklam sektörünün kalbinin atacağı Midwood, İstanbul Film Stüdyo Kompleksi’nin temeli atıldı. Temel atma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Midwood Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, Midwood İcra Kurulu Başkanı Emin Günal ve sinema sektörüne gönül veren isimler katıldı. Avrupa’nın en büyük film platosu ve dünyanın en önemlileri arasında olma özelliği taşıyan plato, 825 milyon lira yatırımla 505 dönümlük arazide konuşlanacak. Dev kompleks, 21 ayrı stüdyo ve 17 açık set alanı, 18 imalat atölyesi ve çekim için ihtiyaç duyulan tüm ekip, ekipman ve servisleri ile sinema, dizi ve reklam çekimlerine eşsiz ortamlar sunacak.

"Çok heyecanlandık aradığımız proje buydu"

Yıllardır gerçekleşmesini istedikleri proje için tüm imkanların hazır olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Yap işlet ve uzun süreli kiralama ile 30 yıllığına Ahmet San ve ekibine tahsis ettik. Ekip ihale ile projeyi aldıktan sonra onay aşamasından önce projeyi anlattılar, çok heyecanlandık aradığımız proje buydu. Tamamı ile bir film stüdyosu ve görsel sanatlar eğitimi verecek okulların da içinde olmasını çok arzu ediyorduk. Özellikle eğitim kısmını kapsayan yüzlerce film çekimi için aynı zamanda büyük imkanlar tanıyan, içerisinde müzesinin sanat atölyeleri ve kültürel faaliyetlerimizi yapabileceğimiz diğer mekanları barındıran bu projeyi onayladım" diye konuştu.

"12 bin 500’den fazla insan buradan ekmek parası kazanacak"

Projeyi Türkiye’de ses getirecek bir proje olarak uygulama noktasına getirdiklerini söyleyen Başkan Akgün, "Projenin hukuki alt yapı prosedürleri bitti. Bugün de müteahhit firma ile temel atmanın mutluluğunu yaşadık. Bir kez daha ülkemize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 10 projeden birinin bu proje olacağını ve bu projeyi gördüğü zaman mutlaka görecektir. Kendisini de davet edip bu projeyi gezdireceğim. 12 bin 500’den fazla insan buradan ekmek parası kazanacak. Sadece bir film stüdyosu olarak bakarsak yanılırız, benim şehrimin ülkemin ekonomisine çok fazla katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"2017 30 Ekim’de ilk etabı açılırken yabancı üç film motor diyecek"

Projeyi 6 yıl süren heyecanı olarak tanımlayan Midwood Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San ise şöyle konuştu:

"İnanıyorum hakikaten Türkiye’de çekilen diziler, filmler dünyada 600 milyon kişiye ulaşıyor. Baktığınız zaman senaryoda sıkışıklıklar görüyorsunuz, alt yapı bence Midwood İstanbul Studio Complex gibi bir şey olsa daha patlayacak inanıyorum Türk Sinema Endüstrisi. Bir amacımız tabi ki bu. Film çeken yapımcılara, yatırımcılara maksimum dünya standartlarında hizmet üretmek ama dünya film platosu haline gelsin istiyoruz. Planlarımız çok ciddi yeni yılda hem Bombay hem Los Angeles’ta ofislerimizi de faaliyete geçiriyoruz. Kaldı ki son iki senedir pazarlama üzerine çalıştım 2017 30 Ekim’de ilk etabı açılırken yabancı üç film motor diyecek zaten, 2018 30 Ekim’de de buranın patlayacağına inanıyorum."

"Bu stüdyo en büyük hayalimdi"

Temeli atılan platonun en büyük hayali olduğunu belirten Türk Sineması’nın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz, "Projede Ahmet San’ın ismini görmek beni mutlu etti. Ahmet San’ın sürekli Avrupa ile temas halinde çalıştığını biliyorum. Türk Sineması’na yön ve istikamet verecek bu stüdyonun kurulmasında demek ki onun da bir küreği varmış. Herkese teşekkür ediyorum, bu stüdyo Türkiye’ye hayırlı olsun diyorum" dedi.

Öte yandan, sinema sektörünün cazibe merkezlerinden biri haline gelecek olan Midwood tamamlandığında dünyaca ünlü sanatçıların ve misafirlerinin konaklayacağı 7 yıldızlık ünitesi, anaokulundan üniversiteye kadar bir eğitim vadisi, tematik eğlence parklarının ve yeme-içme ünitelerinin bulunduğu dev bir kompleks olacak. Açıldığı ilk yıl 1 milyon kişiyi ağırlamayı hedefleyen Midwood, sinema sektöründen eğitime kadar birçok sektöre ivme kazandırarak Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacak ve turizm çeşitliliğini de arttıracak.

Emrah Kuş - Hülya Keklik

İSTANBUL