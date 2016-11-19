Bundesliga'nın 11. hafta açılış maçında RB Leipzig, iki kez geriye düştüğü maçta Bayer Leverkusen'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu skorla Leipzig maç fazlasıyla Bundesliga'da liderlik koltuğuna oturdu.

Bundesliga'da ilk mücadele

7 yıl önce kurulan RB Leipzig, başarılı bir scout çalışmasıyla birlikte bu sezon ilk kez Bundesliga'da mücadele ediyor. Özellikle genç kadrosuyla dikkat çeken kırmızı-beyazlı ekip, dev bütçelere sahip Alman ekiplerini geride bırakarak kıskanılacak bir başarıya imza atıyor. Şu anda ise Avrupa'nın önemli ligleri baz alındığında RB Leipzig, Avrupa'nın en genç lider takımı konumunda. 23 yaş ortalamasıyla dikkat çeken kırmızı-beyazlı ekibin bu başarısının altında ise sağlam bir scout çalışması yatıyor.

Dev bütçeler

582 milyon Euro'luk dev bütçesiyle yıllardır Bundesliga'da şampiyonluklar kazanan Bayern Münih'i de maç fazlasıyla geride bırakan Leipzig'in futbolcularının tamamının değeri ise 73 milyon Euro. Avrupa'da RB Leipzig'in ardından lider konumda bulunan en genç takım ise 24 yaş ortalamasıyla Fransa Ligi birincisi Monaco ve Hollanda'da zirvede yer alan Feyenoord. Monaco'nun toplam değeri 165 milyon Euro civarındayken, Feyenoord ise RB Leipzig ile aynı değere sahip (73 milyon Euro).

Şu anda Avrupa'nın önde gelen liglerinde zirvede yer alan takımlar astronomik bütçeyle mücadele ederken, bu takımların hem bütçesi hem de yaş ortalaması şöyle:

İngiltere Premier Lig: Liverpool (25 yaş - 380 milyon Euro)

La Liga: Real Madrid (26 yaş - 767 milyon Euro)

Bundesliga: RB Leipzig (23 yaş - 73 milyon Euro)

Seri A: Juventus (27 yaş - 435 milyon Euro)

Fransa Ligue 1: Monaco (24 yaş - 165 milyon Euro)

Hollanda Eredivisie: Feyenord (24 yaş - 73 milyon Euro)

Türkiye Süper Lig: Medipol Başakşehir (28 yaş - 60 milyon Euro)

Doğan Gündoğdu



