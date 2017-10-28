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Avrupa’nın en iyi lüks oteli İstanbul’dan seçildi

Raffles İstanbul, International Hotel Awards’dan (Uluslararası Otel Ödülleri) birincilikle döndü.

Avrupanın en iyi lüks oteli İstanbuldan seçildi

28 Ekim 2017 12:44

130’uncu yılını kutlayan Raffles markasının dünya üzerindeki en önemli temsilcilerinden Raffles İstanbul Zorlu Center, aldığı ödüllerle farkını ortaya koydu. Dünyanın en prestijli ödüllerinden International Hotel Awards’dan iki ödülle dönen Raffles İstanbul, hem Avrupa’nın hem Türkiye’nin ‘En İyi Lüks Oteli’ seçildi.
International Hotel Awards’a 116 ülkeden otel, rezidans ve gayrimenkul projeleri katıldı. Uzun süren bir değerlendirme aşamasının ardından, alanında deneyimli jürinin oylamasıyla kazananlar belirlendi. Yönetim açıklamasına göre Raffles İstanbul Zorlu Center, Avrupa kategorisinde Türkiye’yi başarıyla temsil etti ve Avrupa birinciliğinin sahibi oldu. Türkiye’nin de dahil olduğu yarışmada aynı kategoride Türkiye birincisi de seçilen International Hotel Awards Kurucusu ve Başkanı Stuart Shield ve Visount John Thurso’nun takdim ettiği ödülü Raffles İstanbul adına Pazarlama Direktörü Deniz Met aldı.
 

 

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