Avrupa'nın en şişman ülkesi Türkiye oldu

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünyadaki obez ülkeler sıralamasını konu alan araştırmayı inceledi. PRNet'in Dünya Sağlık Örgütü 2018 Avrupa Sağlık Raporu verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi olarak kayıtlara geçti. Böylelikle Türkiye'nin yüzde 32'sinin obez olduğu anlaşıldı. Türkiye'yi yüzde28,9 ile Malta ikinci sıradan takip ederken, üçüncü sırada yüzde 27,8 ile İngiltere yer aldı.

Medyanın da gündeminde

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, 2017 yılı içerisinde obezite konulu 32 bin 400 haber yansıması tespit edilirken bu rakam 2018 yılının ilk 8 aylık diliminde 21 bin 406 oldu.

Türkiye ve dünyanın en büyük sağlık sorunları arasında yer alan obezite konusuna medyanın da kayıtsız kalmadığı görüldü. Raporda, 51 ülkebaz alınırken, ilk 10'da yer alan diğer ülkeler; Macaristan, Litvanya, İsrail, Çekya, Andora, İrlanda ve Bulgaristan olarak kayıtlara geçti. Buna karşın 51'nci sırada yer alan ülke yüzde 14,2 ile Tacikistan olarak belirledi. Tacikistan'ın bir ön sıradan da Özbekistan takip ederken 49'uncu sırada yer alan ülke Kırgızistan oldu. 51 ülkenin obezite olma oranlarının ortalamasına bakıldığında da yüzde 23,33 olarak kayıtlara geçti. Avrupa'da birinci sıraya yerleşen Türkiye'nin dünyadaki sıralaması ise 27'nci olarak görüldü.