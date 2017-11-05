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Avrupa'nın kapı ve duvarlarını Antalyalı kadınlar süslüyor

Antalya Zeytinköy’deki kadınlar, Akdeniz’in Toros dağlarından toplanan farklı çeşit süs bitkileriyle süs çelengi yapıyorlar. Başta Hollanda olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu’ya ihracatı yapılan çelenkleri el becerileriyle yapan kadınlar, çelenklerden elde ettikleri gelirle hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Avrupanın kapı ve duvarlarını Antalyalı kadınlar süslüyor

05 Kasım 2017 14:42

Zeytinköy olarak bilinen ve adı sık sık uyuşturucu olaylarıyla anılan Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki kadınlar, saatlerce çalışarak el emeğiyle yaptıkları çelenklerle aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu kötü imajından kurtulmaya çalışan Yeşildere Mahallesi, yurt dışına ihraç yapan bir firmanın ise iş gücünü oluşturuyor. Süs bitkileri ve çelenk ihracatı yapan işçilerinin, Akdeniz’in Toros dağlarından getirdiği orman atıkları ve süs bitkileri Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından çelenk olarak üretilip, başta Hollanda olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Noel çelengi olarak bilenen ve turistlerin evlerinin kapı ve duvarlarında süs olarak kullandığı çelenk başına kadınların eline geçen para ise 1,5 ile 2 lira arasında değişiyor. Yurt dışına ise euro üzerinden satılıyor.

“Evimize ve ülkemize katkıda bulunuyoruz”
Yılda 100 binin üzerinde üretimi gerçekleştirilen çelenkleri sabah erken saatlerde yapmaya başladıklarını belirten Aysel Gembeş, “İlk yaparken zorlanıyordum ancak artık elim alıştı. Günde 8-9 saat çalışarak 60’ın üzerinde çelenk yapabiliyorum. Yurt dışında en çok Hollanda’nın bu çelenkleri aldığını biliyorum. Hem aileme hem de ülkemize ekonomik anlamda katkıda bulunuyorum” dedi.

“Yaparken keyif alıyoruz”
15 yıldır çelenk işi yapan Ayşe Gembeş ise “Zeytinköy’de sadece kötü olaylar değil, bunun gibi güzel şeyler de yapılıyor. Buranın kadınlarının çoğunun geçim kaynağını çelenk işi oluşturuyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz ama yaparken keyif de veriyor” ifadelerini kullandı.

Suat Metin 

 

 

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