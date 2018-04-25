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Avrupa'nın önde gelen yazılım firmalarından Asseco SEE'nin yeni ofisi, Ar-Ge merkezi oldu

Yazılım firması Asseco SEE Türkiye'nin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın detaylı değerlendirme ve incelemeleri sonucu yeni ofisinin, Ar-Ge merkezi olmaya hak kazandığını bildirildi.

Avrupanın önde gelen yazılım firmalarından Asseco SEEnin yeni ofisi, Ar-Ge merkezi oldu

25 Nisan 2018 13:11

Avrupa'nın 6'ncı en büyük yazılım firması olan Asseco Grup şirketlerinden Asseco SEE Türkiye, Ocak ayında büyüyen ekibiyle yeni ofisini Maslak'ta bir iş merkezine taşıdığını duyurdu. Mart ayı sonu itibari ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın detaylı değerlendirme ve incelemeleri sonucu yeni ofisin, Ar-Ge merkezi olmaya hak kazandığı açıklandı. 

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Asseco SEE Türkiye Ülke Lideri Hatice Ayas, ''Çalışmalarımıza büyüyen ve gelişen ekibimizle Maslak ve İTÜ ofislerinde devam ediyoruz. Sahtekarlık önleme, e-ödeme, iletişim merkezi çözümleri, kurumsal varlık ve gider yönetimi, finansal ve operasyonel kiralama alanlarında kendi yazılım çözümlerimizi geliştiriyoruz. Konusunda uzman ekibimiz ile, çözümlerimizi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Yeni ofisimizin Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanması ile 2018'de çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz'' dedi.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında ise yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Ayas, ''Çözümlerimizi akıllı yöntemler ile güncel trendlere uygun olarak geliştiriyoruz. Çağrı merkezi, sahtekarlık önleme, e-ödeme ve finansal iş uygulamaları alanlarında toplamda 25 yıllık bilgi birikimiz var. Sektörlerinde önde gelen değerli müşterilerimizin iş ihtiyaçlarını, geliştirdiğimiz güçlü altyapımız ile uçtan uca hizmet sunarak karşılıyor ve rekabette bir adım öne çıkmalarını sağlıyoruz'' şeklinde konuştu.  

 

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