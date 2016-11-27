Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, makamında Pakistan Din İşleri Bakanı Serdar Muhammet Yusuf ile görüştü. Görmez, Yusuf’u Türkiye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sevgili Peygamberimizin köklü dostluklar ile ilgili söyledikleri bir hadis vardır; ‘Ruhlar aleminde insanlar yaratıldığı zaman o alemde birbirini sevenler dünyada da birbirlerini severler. O alemde birbirlerini sevmeyenler dünyada da ihtilafa girerler.’ Türkler ile Pakistanlılar ruhlar aleminde birbirlerini sevdiler. Ben Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye sevgisi ile Türk halkının Pakistan sevgisini böyle izah ediyorum” diye konuştu.

Görmez, bilmedikleri bir gücün iki halkı hep birbirlerine çok yakın tuttuğunu dile getirerek, “Onun için Kurtuluş Savaşımızda Pakistan halkı hep Türkiye’nin yanında yer aldı. Yakın geçmişte 15 Temmuz’da yaşadığımız işgal girişiminde yine aynı şekilde bütün Pakistan halkı milletimizin yanında yer aldı. Bundan dolayı en kalbi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Onun için Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler size nasıl sevinç veriyorsa bize de öyle sevinç veriyor. Siyasi ve iktisadi ilişkilerin sürekli gelişme gösterdiğini biz de takip ediyoruz. Ancak iki müessesenin bu konuda gecikmeler yaşadığını söylemek isterim. Bunu mutlaka telafi edip öne geçmeliyiz. Şuan da bu konudaki taksir bana aittir. Çünkü siz bir sene önce beni davet ettiniz, biz de ziyareti planladık ve tam gelmek üzereyken maalesef Türkiye’de yaşanan terör hadisesi nedeniyle ziyareti ertelemek zorunda kaldık. Siz çok güzel bir program yapmıştınız. Hem alimlerle buluşmalar olacaktı, hem Uluslararası İslam Üniversitesinde konferans olacaktı hem de Faysal Camii’nde cuma hutbesi olacaktı. Onun için bütün bu programları yapmak konusunda biz de heyecan duyduk ama ertelemek durumunda kaldık” şeklinde konuştu.

“BİR TOPLUMUN DİN ÖZGÜRLÜKLERİNE MÜDAHALESİNİN EN SON NOKTASI MABEDİNE TECAVÜZDÜR”

Avrupa’da son zamanlarda artan İslamofobi ve camilere yapılan saldırılar hakkında konuşan Görmez, Avrupa’nın 50 yıldır dünyaya takdim ettiği değerleri bir bir kaybettiğini vurguladı. Avrupa’da insan hakları, özgürlükler gibi değerlerin yerini ırkçılık ve İslamofobi’nin aldığını dile getiren Görmez, “Bir toplumun din özgürlüklerine müdahalesinin en son noktası mabedine tecavüzdür, camisine saldırmaktır. Bunların her ülkede çoğalmaya başlaması gerçekten çok kaygı verici. Siyasi adamların, devletlerin bu konunun üzerinde fazla durmaması kaygıları arttırıyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bunu raporunu tutuyoruz. Pek çok ülkede camilere fiili saldırılar, camilerin kapısına domuz kafası asarak aşırı nefreti ifade etme, içeriğe tecavüz ederek duvarlara gamalı haçlar çizerek gerçekleştirilen saldırılar nefretin boyutunu gösteriyor. Bir dini topluluğa tecavüzün en son noktası onların özgürlüklerinin simgesi haline gelmiş olan mabetlerine tecavüz etmektedir. Biz Müslümanlar olarak İslam’ın bize gösterdiği öğreti sadece bizim kendi mabetlerimiz için değil bütün dinlerin mabetleri dokunulmazdır. Peygamberimiz savaşlara giderken ashabına yaptığı tavsiyeler arasında; ‘Sakın onların mabetlerine dokunmayın, o mabetlere ibadete çekilmiş herhangi bir din adamı görürseniz onlar dokunulmazdır’ demiştir. Son derece üzüntü verici durumlardayız. Dün de Stockholm’de yine bize ait bir camiye saldırı oldu. İsveç’te bu 21. cami saldırısı oldu. Bizim takip edebildiğimiz, bize ait olan ve diğer Müslümanlara ait olan 21 cami bu şekilde saldırıya uğramış oldu. Bunun en kısa zamanda son bulmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“15 TEMMUZ TÜM DEMOKRASİ ÜLKELERİ İÇİN BÜYÜK BİR ÖRNEK OLDU”

Pakistan Din İşleri Bakanı Yusuf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Pakistan’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Kendileri Pakistan’da üç kere lider olarak parlamentoya hitap etti. Kendileri tarihi bir konuşma yaptı. Sadece Pakistan için tarihi bir konuşma olmadı, aynı zamanda İslam dünyası için de tarihi bir konuşma oldu. 15 Temmuz’da olan darbe girişiminde Cumhurbaşkanı halka çıktı, halkta onun yanında oldu. Bu demokrasi bakımından çok büyük bir başarı. Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Bu tüm demokrasi ülkeleri için büyük bir örnek oldu. Biz yapılan bu darbeyi içten kınıyoruz. O darbede şehit olanlar için Allah’tan rahmet diliyoruz ve dua ediyoruz. Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler zaten tarihten bu yana devam etmektedir. Ancak Cumhurbaşkanının Pakistan’ı ziyareti sırasında yapılan antlaşma ve protokoller ile Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha da ilerledi. Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da iyi olacağına inanıyoruz. Ticaret bakımından da ilerleme olarak iki ülke arasında” değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf, Pakistan’daki FETÖ mensubu öğretmenlerin sınır dışı edilmeye başladığını kaydetti.