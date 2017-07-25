Avukat çiftin nişan yüzüklerini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül taktı

AK Parti Gaziantep Seçim İşleri Başkanlığını yürüten Avukat Ali Kemal Akdoğan'ı en mutlu gününde yalnız bırakmayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ayrıca bakanlığının ilk nişan yüzüğünü de takmış oldu. Adalet Bakanı Gül çiftin mutluluklarının daim olmasını dileyerek, “Akdoğan ve Candemir ailesinin değerli evlatları, AK Parti Gaziantep Seçim İşleri Başkanı Av. Ali Kemal Akdoğan ve Av. Neslihan Candemir çiftinin bir ömür boyu birbirlerine destek olmaları temenni ederek bu nişanın hayırlı olmasını diliyorum. Ali kardeşim, benim uzun yıllardır tanıdığım ve çok sevdiğim bir kardeşimdir. Ailesini ve kendisini çok severim. Kızımız Neslihan ile oğlumuz Ali’nin mutlulukları daim olur inşallah" dedi.

Nişan törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Milletvekili Canan Candemir Çelik, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, partililer ve davetliler katıldı.