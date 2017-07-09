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Avukatı çocuğa cinsel istismar sanığının tutuklanmasını istedi

Samsun'da 12 yaşındaki erkek çocuğunu dondurma alma bahanesiyle kandırıp götürdüğü tarla kenarında cinsel istismarda bulunan ve vatandaşlar tarafından darp edilerek hastanelik edilen şahsın avukatı, kamu vicdanı için müvekkilinin tutuklanmasını talep etti.

Avukatı çocuğa cinsel istismar sanığının tutuklanmasını istedi

09 Temmuz 2017 17:40

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kuşçulu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 1 çocuk babası emekli 62 yaşındaki A.C.S.M., komşusunun zeka geriliği olduğu ileri sürülen 12 yaşındaki oğlu A.D.'yi dondurma alma bahanesiyle kandırıp bir tarlanın kenarına götürerek burada cinsel istismarda bulunmaya kalktı. Bu sırada yoldan araçla geçen vatandaşlar durumu fark edince araçlarından inip A.C.S.M.'yi darp ettiler. Hastanelik olan şahıs tedavisinin ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.C.S.M., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. A.C.S.M.suçunu itiraf ederken, kendisine baro tarafından avukat tahsil edilen A.C.S.M.'nin avukatı Kamil Aral, mahkemede müvekkilinin serbest bırakılması yerine tutuklanmasını talep etti. Avukat Kamil Aral, " Müvekkilimin eylemini gören köylüler saldırmışlar. Mağdurun yüzde 30 zeka geriliği vardır. Suç ahlaka aykırı bir suçtur. Serbest kalması nedeniyle toplumsal infial sebebiyle yeni olayların doğma ve asayişin bozulma ihtimali yüksektir. Şüphelinin tutuklanması kamu yararınadır" diye konuştu.
Nöbetçi sorgu mahkemesinin hakimi A.C.S.M.'yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. A.C.S.M., tutuklanarak jandarma tarafından Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı açıklamada bulunan Avukat Kamil Aral, son günlerde Türkiye'de meydana gelen ve halkı derinden üzen cinsel istismar olaylarının artmasından dolayı kamu vicdanını düşünerek müvekkilimin tutuklanmasını talep ettim" şeklinde konuştu.

Muammer Ay


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