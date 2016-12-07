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Avukatın liderliğindeki dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Liderliğini İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukatın yaptığı dolandırıcılık şebekesi İstanbul ve Kocaeli’de yapılan operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü tutuklanırken, şebekenin yaklaşık 3 bin kişiyi dolandırarak 3 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Avukatın liderliğindeki dolandırıcılık şebekesi çökertildi

07 Aralık 2016 14:14

Edinilen bilgilere göre, vatandaşların kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği bilgisi üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında İstanbul Barosuna kayıtlı Alper D. isimli bir avukatın liderliğini yaptığı dolandırıcılık şebekesinin vatandaşların kart bilgilerini ele geçirerek, elektronik marketten alışveriş yaptığı belirlendi. Vatandaşlara ait kartlarla alınan elektronik cihazları satan şebekenin bu yöntemle vurgun yaptığı tespit edildi. Yapılan belirlemeler üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takip kapsamında şebekenin İstanbul ve Kocaeli’nde tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, şebeke lideri Alper D.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, 8 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet, çeşitli bilgisayarlara ait hard diskler ile birlikte dijital veriler ele geçirildi.

3 MİLYONLUK VURGUN

Ele geçirilen hard diskler bilişim uzmanı polis ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, bir GSM operatörünün müşterilerine ait kimlik bilgileri ortaya çıktı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalarda şebeke üyelerinin GSM operatörünün müşterileri adına yeni abonelik oluşturarak, oyun kodu satın aldıklarını da belirledi. Operatör müşterileri adına oyun kodu alan şebeke üyelerinin, elde ettikleri oyun kodunu satarak da vurgun yaptıkları tespit edildi. Yapılan belirlemelere göre şebekenin yaklaşık 3 bin kişiyi dolandırarak 3 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Erdi A., Furkan D. ve İsmail Ç. tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tugay Saday

Etiketler: dolandırıcılık, İstanbul Barosu


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