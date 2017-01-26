Otomobilin sahibi Av. Mehmet Uğur, söz konusu aracın herhangi bir teknik arızası olmamasına rağmen, 29 bin 496 kilometrede trafik ışıklarına yaklaşıp durmak üzere iken frene basınca gelen sesten dolayı 23 Eylül 2016 tarihinde 30 bin kilometre bakımı için ilgili şirkete gönderdiğini, ancak 3 ayda 5 kez gitmesine rağmen hiçbirinden olumlu sonuç alamadığını öne sürdfü.

"Ön tekerden ses geldi, arka balataları değiştirdiler"

Otomobili aldıktan bir süre sonra ön taraftan ses gelmeye başladığını belirten Mehmet Uğur, "Firmayı aradım, ön balataların değişmesi gerektiğini söylediler. Fren gibi hayati bir fonksiyondan dolayı aracın ön balataları değiştirilmesini kabul ettim. Araç bakımının yapılıp teslim alındıktan yaklaşık bir gün sonra, seyir halinde iken frene basınca aracın ön kısmından tekrar ses gelmesi nedeniyle arayarak durumu bildirdim. 'Araca biraz daha binin geçmezse getirin' cevabını aldım. Bin kilometre sonra bu durumun geçeceğini, geçmezse onarılacağını söylediler. 35 bin 622 kilometrede iken tekrar, sesin giderilmesi için gönderdiğimde, firma tarafından arandım sesin arkadan geldiğini, bu nedenle aracın arka balatalarının değiştirilmesi gerektiği söylendi. Araçtaki sesin önden geldiği defalarca kez tekrarlamama rağmen araçtaki sesin arkadan geldiği konusunda ısrarcı olunup aracın arka balataları değiştirildi. Aracın arka balatalarının değişmesinin akabinde teslim alındıktan sonra araçtaki sorun devam edince, 08 Aralık 2016 tarihinde aracı yine servise gönderdim, onarıldığı iddia edilerek araç yine teslim edildi. 09 Aralık 2016 tarihinde yetkili ve görevliye mail atarak araçta fren basılınca ses gelmeye devam ettiğini, ön balataların değiştikten sonra sesin başladığını daha önceden de söylediğimi, aynı iddialarımı tekrarladım. Sesin devam etmesi üzerine 19 Aralık 2016 tarihinde aracı tekrar götürüp, aracın ön ve arka fren temizlemesi yapılıp geri gönderildi. Araçtaki sorunun giderilmemesinin üzerine ve araç 36.734 km'de iken 20.12.2016 tarihinde tekrar götürdüm ve yaklaşık 3 gün sonra ön disklerin ve balataların birlikte değişmesi gerektiğini söylediler” dedi.

Garanti kapsamı dışında

3 ayda 5 kez servise gittiğini kaydeden Uğur, "Sonuç, bu kadar gelişmeden sonra 30 Aralık 2016 tarihinde tarafıma 'Tüm otomotiv firmalarında olduğu gibi garanti kapsamı dışında olan ve müşteri talebi doğrultusunda yapılan tüm işlemlerde, ücret ödemesinin müşteri tarafından yapılmakta olduğunu belirtmek isteriz' şeklinde bilgi verildi. Ardından da telefonla beni arayarak araçtaki sorunun kullanıcı hatası olduğunu, ücretli olarak disk ve balata değişimi yapacaklarını ifade ettiler. İstenilen onarım ücreti tarafımca verilmeyince araç onarılmadan herhangi bir tutanak imzalanmadan 30 Aralık 2016 tarihinde gayri resmi olarak teslim edildi” diye konuştu.

"Bilirkişi raporları beni haklı çıkardı"

Bilirkişi raporunun da kendisini haklı çıkardığını savunan Uğur, şöyle devam etti:

“Araçta herhangi bir fren sorunum ve şikayetim ve hatta uyarı dahi yok iken 23 Eylül 2016 tarihinde aracın ön balatalarının değiştirilmesinden sonra tüm bu sorunlar başlamıştır. Gerek olmadığı halde araçtaki arızanın balatalardan olduğu sebebiyle hem ön hem de arka balatalar değiştirilmiştir. Ön balata, ön diskin de bozulmasına neden olmuştur. Tüm bunlara rağmen araçtaki arıza giderilmediği gibi aracın ücretli olarak onarılması söylenmiştir. Araçta frene basılınca bulunan ses sorununun ön balataların değiştirilmesinden sonra oluştuğunun kanaatindeyim. Ayrıca araçta oluşan arızanın sebebiyle ilgili Makine Mühendisi Bilirkişi raporu mevcut. Bu raporlar da beni haklı çıkardı. Bu konuda ilgili firma hakkında davacı oldum. Gerekli araştırmanın yapılarak görevliler hakkında yaptırımlar uygulanmasını ve zararımın giderilmesini talep ettim. Bu süreç içerisinde mağdur edildim. Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Muğla Asliye Hukuk Mahkemesinde, 3 bin lira maddi 1 lira manevi tazminat davası açtım. Dünya markası bir firmanın da bölgelerdeki temsilciliklerini daha iyi seçmesini ve denetlemesini istiyorum”

Bilirkişi raporu

5 maddelik bilirkişi raporunda ise şu ifadelere yer verildi:

“Tespit konusu aracın sesten şikayet edilen sol ön fren sistemi sökülmüş, incelenmiş, fren diski balataların istenmeyen şekilde deformasyona uğradığı, ses oluşturabilecekleri ve ivedilikle değiştirilmeleri gerektiği, balataların aşınması ve değiştirilmesinin olağan bir durum, fakat fren diskinde meydana gelen aşırı deformasyonun beklenen bir durum olmadığı, araç sahibi tarafından belgelenmek üzere çekilen ses kaydının araca ait olduğu, fren sisteminde tespit edilen bu şekilde bir sese neden olabileceği, yapılan keşifte fren sistemindeki sesin birçok frenleme ve duruş esnasında tespit edildiği ve sesin aracın ön bölgesinden geldiği tespit edilmiştir. Aracın güvenle durdurulabilmesi için fren sisteminin uygun bir şekilde görevini yapması gerektiği, güvenli duruş sağlanamadığı takdirde maddi hasarlı veya telafisi mümkün olmayan ölümlü kazalara sebebiyet verebileceği, kısacası güvenli sürüşü etkileyebileceği kanaatine varılmıştır”

Cihat Cura

