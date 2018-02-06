Diğer
Kategoriler

Avustralya ve Endonezya’dan işbirliği anlaşması

Avustralya ile Endonezya arasında savunma iş birliği anlaşması imzalandı.

Avustralya ve Endonezyadan işbirliği anlaşması

06 Şubat 2018 15:53

Avustralya Federal Savunma Bakani Marise Payne, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ile savunma iş birliği anlaşması imzaladı. Payne, anlaşmanın Endonezya’da 2006 yılında imzalanan ve halen yürürlükte olan iki ülke arasındaki savunma, güvenlik ve terörizm konularında iş birliğini kapsayan Lombok Anlaşması’nın devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Yapılan anlaşmanın terörle mücadele konusunda olduğu taraflarca belirtildi.

Avustralya ve Endonezya arasındaki savunma ilişkisini Lombok Anlaşması’nın belirlediğini, anlaşmanın egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı üzerine kurulduğuna değinen Payne, açıklamasında "Savunma iş birliğinin yeniden onaylanması ve güçlendirilmesi, paylaşılan stratejik çıkarlarımıza ve deniz güvenliği, terörizm dahil olma üzere tüm güvenlik tehditlerine karşı mücadelemize devam etmemizi sağlayacaktır" vurgusunu yaptı.

Mahmut Yılmaz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç