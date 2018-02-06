Diğer
Kategoriler

Avustralya’da araç mezarlığa daldı

Avustralya’da kontrolünü kaybeden araç tarihi bir mezarlığa daldı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Avustralyada araç mezarlığa daldı

06 Şubat 2018 15:40

Avustralya'nın Sidney kentinin doğusunda kontrolünü kaybeden 40 yaşındaki bir alkollü sürücü, aracıyla mezarlığa daldı. Kazada yüzü ve karnından yaralanan sürücünün, South Coogee bölgesindeki Malabar caddesinde kontrolünü kaybettiği belirtildi. Aracın önce ağaç ve duvara çarpıp ardından takla atması sonucu, 15 mezarın tahrip olduğu belirtildi.

Polis, sürücüye alkol testi yapıldığını ve sürücünün alkol sınırını aştığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı ve alkol teşhisi için kan testi yapılacağı öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, eski mezar taşları ile anıtlarının zarar gördüğü ve mezarlığı yenilemenin maliyetinin pahalıya mal olacağı ifade edildi.

Etiketler: araç, mezarlık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç