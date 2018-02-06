Avustralya’da araç mezarlığa daldı

Avustralya'nın Sidney kentinin doğusunda kontrolünü kaybeden 40 yaşındaki bir alkollü sürücü, aracıyla mezarlığa daldı. Kazada yüzü ve karnından yaralanan sürücünün, South Coogee bölgesindeki Malabar caddesinde kontrolünü kaybettiği belirtildi. Aracın önce ağaç ve duvara çarpıp ardından takla atması sonucu, 15 mezarın tahrip olduğu belirtildi.

Polis, sürücüye alkol testi yapıldığını ve sürücünün alkol sınırını aştığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı ve alkol teşhisi için kan testi yapılacağı öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, eski mezar taşları ile anıtlarının zarar gördüğü ve mezarlığı yenilemenin maliyetinin pahalıya mal olacağı ifade edildi.