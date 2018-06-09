Avustralya’da oy verme işlemi başladı

Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği başta olmak üzere Sidney ve Melburn Başkonsolosluklarında saat 09.00’ itibariyle başlayan oy verme işlemine Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Sidney Başkonsolosu Melih Karalar, özellikle Avustralya’da oy kullanabilecek vatandaşların sayısını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nin vatana ve millete hayırlı olması temennisiyle konuşmasına başlayan Karalar, Avustralya’da her geçen seçimde katılımın daha da arttığına vurgu yaparak, tüm vatandaşların Başkonsoloslukta 9-17 Haziran tarihleri arasında sabah 9.00’dan akşam 9’a kadar hafta içi, hafta sonu, resmi tatiller dahil olmak üzere oy kullanabileceklerini belirtti. Vatandaşları bu tarihler arasında oylarını kullanmaya davet eden Karalar, Avustralya'da toplam 18 bin 500 kayıtlı seçmenin bulunduğunu, geçen referandumda ortalama 7 bin vatandaşın oy kullandığını belirtti.

Sidney'de ilk oyu kullanan Haydar Can, Avustralya’da oy kullanabildiği için çok mutlu olduğunu ve seçimlerin Türkiye'ye daha iyi bir ekonomik ve içtimai ortam sağlayacağına inandığını belirtti.

Avustralya Melburn’da ilk oyu kullanan Levent Can ise, ticaretle uğraştığını, ilk oyu kullanan vatandaş olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi. Can, "Daha huzurlu, daha istikrarlı büyüyen bir Türkiye hayalimiz var. 2018 Türkiye genel seçimlerinin özellikle son dönemdeki sıkıntıları bitireceğine inanıyorum. Bu seçimin sosyal mutabakat getireceğine ve ülkemizde vatandaşlarımızın çok daha mutlu olacağını ümit ediyorum" dedi.

Türkiye’nin Melburn Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, 9 Haziran Cumartesi sabahı itibariyle oy verme işleminin başladığını belirterek, oy verme işleminin 17 Haziran akşamına kadar sabah 9 ile akşam 9 arasında devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin demokrasiyle yönetilen bir ülke olduğuna değinen Küçüksakallı, "Dünyanın 60 ülkesinde 123 temsilcilikte oy kullanarak vatandaşlık haklarına sahip çıkabiliyorlar. 2014 yılı itibariyle yurt dışında oy kullanımı başladı. Bundan önce vatandaşlar sadece gümrük kapılarında oy kullanabiliyordu. Geçen seçimlere oranla daha fazla katılım bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı seçim sürecinde başkonsolosluğa oylarını kullanmaya bekliyoruz" diye konuştu.