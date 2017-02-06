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Avustralya’da yata saklanan 1.4 ton kokain ele geçirildi

Avustralya’da ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında bir yatta 1.4 ton kokain ele geçirildi.


06 Şubat 2017 16:44

Avustralya'nın Yeni Güney Galler sahilinde bulunan bir yata uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 239 milyon dolar değerinde 1.4 ton kokain ele geçirilen baskında 7 kişi de gözaltına altına alındı. Baskın, Yeni Zelanda Gümrük Hizmeti ve Avustralya Sınır Kuvvetleri iş birliğiyle Avustralyalı federaller tarafından yaklaşık 2 buçuk yıl süren çalışma neticesinde gerçekleştirildi. Öte yandan, son 18 ayda yürütülen operasyonda 11 ton uyuşturucunun Avustralya'ya girmesi engellendiği bildirildi.

Baskının, ülkenin en büyük kapsamlı uyuşturucu operasyonu olduğu aktarıldı. 2011 yılında Batı Avustralya’da gerçekleştirilen baskında 400 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti. 

Etiketler: avustralya, kokain, yat


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