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Avustralya'daki maden projesinde XCMG makineleri kullanılacak

Dünyanın önemli makinesi üreticilerinden XCMG'nin, Avustralya'daki BHP maden projesine ekipman temin ettiği açıklandı.

Avustralyadaki maden projesinde XCMG makineleri kullanılacak

28 Mayıs 2018 17:39

Dünyanın önemli makinesi üreticilerinden XCMG, Avustralya'daki BHP'nin Pilbara şantiyesindeki büyük demir cevheri maden sahasına ekipman temin ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada, Şirket'in Kamboçya, Azerbaycan ve Malezya'daki altyapı ve maden projelerini de içerecek şekilde Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişimi vasıtasıyla önemli piyasalarda sergilediği büyümeye devam ettirdiği belirtildi. Pilbara'daki şantiyeye GR3505 motorlu greyderler teslim edildiği, Avustralya'daki maden ekipmanları standartlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiş GR3505 modelinin manevra özelliği, işlevselliği, verimliliği ve emniyet standartları nedeniyle seçildiği belirtildi. 

XCMG Başkanı Wang Min şu ifadeleri dile getirdi: "Büyük ölçekli dış mekan madencilik ekipmanları üreten çok az şirketten birisi olarak BHP ile yapmış olduğumuz ortaklık, güçlü bir işbirliğini temsil etmektedir. Bu anlaşma, 2018 yılının başlarından beri Avustralya'daki büyümemiz ve Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişim ile piyasalardaki yayılımımızla birlikte uluslararası madencilik ekipmanları sektöründeki pazar payımızın artmasını sağladı."  

 

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