Avustralyalı senatörden çirkin protesto

Tüm dünyada DEAŞ'ın ortaya çıkışından sonra daha fazla tartışılmaya başlanan burka yasağı, İslam karşıtı partilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Burka yasağını savunan Avustralya'nın aşırı milliyetçi partilerinden One Nation lideri Pauline Hanson, Parlamento'ya yüzünü tamamen kapatan burkayla giriş yaptı. Konuşma sırası geldiğinde, kürsüye de burkayla çıkan Hanson, giydiği burkayı çıkartarak yüzü tamamen kapatan giysilerin ülkede yasaklanmasını istedi. Hanson'un protestosuna parlamentoda bulunan diğer parti üyelerinden tepkiler geldi.

Aralarında Fransa, İtalya, Bulgaristan ve Belçika'nın da bulunduğu bazı ülkelerde nikab ve burka tarzı giysiler yasaklanırken, Avustralya ilk olarak 2014 yılında gündeme gelen burka yasağı güvenlik gerekçesiyle yasallaştırılmak isteniyor.

İdris Altun