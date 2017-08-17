Diğer
Kategoriler

Avustralyalı senatörden çirkin protesto

Avustralya'nın aşırı milliyetçi partisi One Nation lideri Pauline Hanson, Avustralya Parlamentosu'nda konuşma yaptığı sırada giydiği burkayı çıkartarak, ülkede gündeme gelen burka yasağını savundu.

Avustralyalı senatörden çirkin protesto

17 Ağustos 2017 12:12

Tüm dünyada DEAŞ'ın ortaya çıkışından sonra daha fazla tartışılmaya başlanan burka yasağı, İslam karşıtı partilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Burka yasağını savunan Avustralya'nın aşırı milliyetçi partilerinden One Nation lideri Pauline Hanson, Parlamento'ya yüzünü tamamen kapatan burkayla giriş yaptı. Konuşma sırası geldiğinde, kürsüye de burkayla çıkan Hanson, giydiği burkayı çıkartarak yüzü tamamen kapatan giysilerin ülkede yasaklanmasını istedi. Hanson'un protestosuna parlamentoda bulunan diğer parti üyelerinden tepkiler geldi.

Aralarında Fransa, İtalya, Bulgaristan ve Belçika'nın da bulunduğu bazı ülkelerde nikab ve burka tarzı giysiler yasaklanırken, Avustralya ilk olarak 2014 yılında gündeme gelen burka yasağı güvenlik gerekçesiyle yasallaştırılmak isteniyor. 

İdris Altun

Etiketler: Avustralyalı senatör, çirkin protesto


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç