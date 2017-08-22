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Avustralya’ya fotoğraf tablosunda uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu

İstanbul polisi tarafından bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Avustralya’ya gönderilecek kargolar arasında fotoğrafların yer aldığı tablolara gizlenmiş 3 kilo 558 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Avustralyaya fotoğraf tablosunda uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu

22 Ağustos 2017 13:02

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de bir kargo şirketinden uyuşturucu madde yollanacağı yönünde ihbar aldı. Alına ihbar üzerine harekete geçen İstanbul polisi, 18 Ağustos’ta kargo firmasına düzenlediği baskında Avustralya’ya gönderilecek bir koliden şüphelendi. Kolinin içini açan ekipler üzerinde poster boyutunda fotoğraflar bulunan 4 tablo ve içinde çeşitli eşyalar ele geçirdi. Dedektör köpeklerin fotoğraflara verdiği tepki üzerine ekipler tabloların arka kısmına uyuşturucu zulalandığını tespit eden polis, tabloların içinde 3 kilo 558 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sadık Kahraman

Etiketler: avustralya, küçükçekmece


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