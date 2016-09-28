Şiddetli kasırga Avustralya’nın Güney Avustralya eyaletinde hayatı durma noktasına getirdi. Rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, yolu trafiğe kapattı. Binlerce yıldırımın elektrik direklerinde hasara neden olması sonucu tüm eyalet elektriksiz kalırken, aktarım şebekelerinin onarım çalışmalarına başlandı. Avusturya Enerji Piyasası Sözcüsü, ülkenin Victoria eyaletinden Güney Avustralya eyaletine elektrik verilemediğini bildirdi. Kasırga nedeniyle limanlar kapatılırken tren ve tramvay seferlerine ara verildi. Güney Avustralya’da yaşayan Emma Altman, yıldırımların ağaçlara düşmesiyle ağaçların yola ve evin üzerine düştüğünü kaydetti.