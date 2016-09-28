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Avustralya’yı kasırga vurdu

Avustralya’nın Güney Avustralya eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, yıldırımın elektrik direklerinde hasara neden olması sonucu tüm eyalet elektriksiz kaldı.

Avustralyayı kasırga vurdu

28 Eylül 2016 13:52
Avustralya’yı kasırga vurdu - Tıkla İzle

Şiddetli kasırga Avustralya’nın Güney Avustralya eyaletinde hayatı durma noktasına getirdi. Rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, yolu trafiğe kapattı. Binlerce yıldırımın elektrik direklerinde hasara neden olması sonucu tüm eyalet elektriksiz kalırken, aktarım şebekelerinin onarım çalışmalarına başlandı. Avusturya Enerji Piyasası Sözcüsü, ülkenin Victoria eyaletinden Güney Avustralya eyaletine elektrik verilemediğini bildirdi. Kasırga nedeniyle limanlar kapatılırken tren ve tramvay seferlerine ara verildi. Güney Avustralya’da yaşayan Emma Altman, yıldırımların ağaçlara düşmesiyle ağaçların yola ve evin üzerine düştüğünü kaydetti. 

Etiketler: avustralya, Avustralya kasırga


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