Avusturya’da “Ermeni Katliamına Son” gösterisi

Avusturya Devlet Operası önünde toplanan bir grup Türk ve Azeri vatandaş, geçtiğimiz haftalarda Ermenistan’ın saldırıları sonucu yaşamını yitiren iki yaşındaki Zehra bebek ve annesinin katillerini protesto etti.

Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneği (AZERİ-DER) tarafından düzenlenen etkinlikte, Viyana Karlsplatz’da Devlet Operası önünde bir stand açılarak Ermenistan’ın sivillere yönelik hukuk dışı eylemeleri Avusturyalılarla paylaşıldı.

’’Başka Zehra bebekler ölmesin’’

AZERi-DER Derneği Başkanı Yardım Güneş yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Son yıllarda Ermenistan’ın Azeri sivillere yönelik işlediği katliamlara dünya kamuoyunun dikkati çekmek için bu etkinliği düzenledik. Ermenistan, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını hiçe sayarak sivil köylere yönelik saldırılarda bulundu. Son olarak 4 Temmuz’da Karabağ’ın Alhanlı köyünde Ermeni askerlerin top atışları sonucu Zehra bebek ve annesi katledildi. Avrupa’nın önemli merkezlerinden Viyana’da böyle bir etkinlik düzenleyerek, hem Zehra bebeğin katillerini kınamak hem de savaşlarda öldürülen çocuklara dikkati çekmek istedik” diye konuştu.

Mehmet Emin Avcı