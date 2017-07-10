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Avusturya'dan skandal Türkiye kararı

Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz kutlamaları için ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.

Avusturyadan skandal Türkiye kararı

10 Temmuz 2017 09:38

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 15 Temmuz etkinliği için ülkeye girişinin yasaklandığını söyledi. Sözcü açıklamasında, “Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un Türk Ekonomi Bakanının ülkeye girişini yasakladığını doğrulayabilirim” ifadelerini kullandı. Etkinliğin büyük olacağını ifade eden Avusturyalı Sözcü, ziyaretin Avusturya’daki kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye atabileceğini iddia etti.

Geçtiğimiz hafta da Hollanda Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in ülkeye gelişinin hoş karşılanmayacağını açıklamıştı. 


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