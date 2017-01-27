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Avusturya’nın yeni Cumhurbaşkanı görevi devraldı

Avusturya Cumhurbaşkanlığına seçilen Alexander Van der Bellen, Avusturya Federal parlamentoda düzenlenen törenle görevine başladı.

Avusturyanın yeni Cumhurbaşkanı görevi devraldı

27 Ocak 2017 00:21

Avusturya’da 4 Aralık’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 53,8’ini alarak aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) adayı Norbert Hofer’i geride bırakan Alexander Van der Bellen, yemin ederek görevine başladı. Yeni Cumhurbaşkanı parlamentoda yapılan törenin ardından, geleneksel askeri bando eşliğinde Hofburg sarayına halkla birlikte yürüyerek gitti. Yemin törenine ülkenin önde gelen siyasi liderler, çeşitli inanç temsilcileri, milletvekilleri ve halkın katılımıyla gerçekleşti. Yemin töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, “Dünyada milliyetçi söylemlerin güçlendiği zor bir zamanda göreve geldim. Dünya barışının sağlanabilmesi için Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ortak hareket edilmesi gerekiyor. Ben de sığınmacı bir aileden geliyorum. Sığınmacı bir çocuk olarak karşınızda cumhurbaşkanı makamına kadar geldim. Bundan gurur duyuyorum. Avusturya sınırsız imkanları olan bir ülke” dedi.

Van der Bellen Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde halka hitaben yaptığı konuşmanın ardından Saray’a geçerek burada gerçekleşen devir teslimin işleminin ardından, kahramanlar meydanı kale kapısındaki düzenlenen askeri törene katıldı. Bayrak töreninden sonra alanda bulunan halka hitaben konuşmasıyla tören sona erdi.

Yeşiller Partisinin eski Genel Başkanı Alexander Van der Bellen, Cumhurbaşkanlığında 6 yıl görev yapacak. Aynı zamanda ekonomi profesörü olan Van der Bellen Hofburg Sarayında ikamet edecek.


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