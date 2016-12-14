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Ay-yıldızlı elma görenleri şaşırttı

Amasya’da ağaçtan koparılan elmadaki ay-yıldız görenleri şaşırttı.

Ay-yıldızlı elma görenleri şaşırttı

14 Aralık 2016 09:49
Ay-yıldızlı elma görenleri şaşırttı - Tıkla İzle

Boğazköy’deki yakınlarının bahçelerinden gönderdiği elmaları yıkarken birinin üzerinde hilal şeklindeki lekenin meyvenin ucuna denk gelmesiyle ay-yıldız görüntüsünün oluştuğunu gören evli ve 3 çocuk annesi Gülseren Yapal, kesmeye kıyamadığı elmayı gören eşinin ve arkadaşlarının da duruma inanamayıp şaşırdığını söyledi.
Amasya’da yetişen elmaların dünyaca ünlü olduğunu belirten 37 yaşındaki Yapal, “Amasya zaten elmalar diyarı. Elmalar diyarında böyle bir manzaranın oluşması bizi gururlandırdı. Bu doğallıktan çıkmış milli bir elma olmuş artık” dedi. 

Ülkede birlik ve beraberliğe ihtiyacın olduğu bu günlerde böyle bir durumla karşılaşmasına sevinen Yapal, elmayı iş yerinde muhafaza edeceğini söyledi. 

Yapal ile bir arkadaşlarının getirdiği ‘granny smith’ türü elmayı hayretle inceleyen elma alım-satımı yapan Burhan Bayrak da, “15 yıldır elma satıyorum, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ay-yıldız Türk bayrağının sembolü. Kendiliğinden oluşmuş. Allah vergisi bir durum. Böyle bir şeyi istesen yapamazsın” diye konuştu.
Bayrak, “Elmadaki leke yaradan dolayı olmuş ama tamamen de hilal şeklinde oluşmuş. Normal bir şey değil. Bu diğer elmalarda da olur ama bu şekli almaz” şeklinde konuştu.  


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