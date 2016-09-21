Türkiye, tarihinin en yüksek katılımlı sporcu kafilesiyle yer aldığı Rio 2016 Paralimpik Oyunları’nda birçok açıdan ilklere imza atarak başarılı bir organizasyonu geride bıraktı. Brezilya’da 7-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen oyunlarda, 6 branşta podyuma çıkan milli sporcularımız, 3 altın madalya ile bayrağımızı göndere çektirirken 1 gümüş, 5 de bronz madalyanın da sahibi oldu. Türkiye adına mücadele eden Nazmiye Muratlı, Paralimpik Halterde, Londra 2012'deki dünya rekorunu ikinci kez kırarak altın madalyaya uzanan isim oldu.

Milli sporcularımız madalya sevinci yaşattı

Türkiye, 6. kez katıldığı Paralimpik Oyunları'nda tarihindeki en fazla altın madalyayı Rio 2016’da kazandı. Oyunlarda ilk altın madalya sevincini Paralimpik Halterde Nazmiye Muratlı yaşarken, Masa Tenisinde tek erkeklerde Abdullah Öztürk, Ay-yıldızlı bayrağı göndere çekti. Goalball Kadın Milli Takımımız ise Paralimpik Oyunları tarihinde, takım sporlarındaki ilk altın madalyamızı kazanarak tarihe geçti. Masa Tenisi’nde Kübra Korkut gümüş madalya kazanırken, Judoda Ecem Taşkın ve Mesme Taşbağ, Atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, Atletizmde Semih Deniz ile Masa Tenisi erkekler milli takımı bronz madalya sevinci yaşadı.

“Sporcularımızla gurur duyuyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda milli sporcularımızın performansından övgüyle bahsederken, “Milli sporcularımız, Brezilya’da gösterdikleri çaba ile ülkemiz ve bayrağımız adına büyük mücadeleler verdi. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Fiziki engellerinin hayatta engel olmadığını tüm Türkiye ve tüm dünyaya gösterdiler. Bize yaşattıkları heyecan ve sevinçten dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için hazırlıkların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Bakan Çağatay Kılıç, “2020’de daha fazla madalya kazanıp bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyoruz. Bunu yapacak inanç ve azmin tüm sporcularımızda olduğuna inanıyorum. Onlara olan güvenimizi ve desteğimizi her zaman hissettireceğiz” diye konuştu.