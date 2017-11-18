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Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi havadan görüntülendi

Tarihi Rum Ortodoks Kilisesi Aya Yorgi'nin 4 milyon TL harcanarak 3 yılda yapılan restorasyon çalışmaları sona erdi. 3 yıl aradan sonra yarın yapılacak ayinle ibadete açılacak olan tarihi kilisenin son hali havadan görüntülendi.

Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi havadan görüntülendi
Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi havadan görüntülendi - Foto Galeri

18 Kasım 2017 09:50
Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Edirnekapı’da UNESCO dünya miras alanlarından biri olan surların bitişiğinde yer alan Rum Ortodoks kilisesi Aya Yorgi, 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından yarın törenle ibadete açılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında ise inşası 8'inci ve 9'uncu yüzyıla kadar uzanan, bugünkü binası 1834-1836 arasında yapılan kilisenin tarihini anlatan 2 kitabe, duvar dibinde toprağa gömülmüş olarak bulundu. Restorasyon, Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından, gayrimüslim ibadethanelerinin restorasyonu projesi kapsamında gerçekleştirildi. Rum Ortadoks Kilisesi Aya Yorgi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında kilise, okul binası, papaz evi, çeşmesi ve bahçeyi çevreleyen duvarda çalışma yapıldı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan kilise havadan görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde Mihrimah Sultan Cami ve Rum Ortodoks Kilisesi Aya Yorgi'nin tarihi surların hemen bitişiğinde yan yana yer aldığı görülüyor.

"Vakıflar Genel Müdürlüğüne müteşekkirim"
Bizans ve Osmanlı dönemlerinde semtin oldukça önemli bir yer olduğunu ifade eden Beyoğlu Musiki Sevenler Derneği Başkanı ve Kilise Mugannisi Dr. Antonios Hacopulos, "İstanbul için 3 semavi dinin buluşma noktası diyebiliriz. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde padişahlar için önem taşıyan bir yerdi. 1 yıl önce restorasyon çalışmaları devam ettiğinde görmüştüm. Restorasyon çalışmaları çok muntazam bir şekilde yürütülmüştür, tabi ki Vakıflar Genel Müdürlüğüne müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

Tarihi kilise için 4 milyon TL harcandı
İç mekanında çok katmanlı muhdes yağlı boya ve çimento sıva raspaları yapılan kilisede raspa çalışmasında yapıldığı dönemden günümüze kadar 4 döneme ilişkin kalem işine rastlandı. Ahşap ikonaların üzerindeki oymalardaki eksikler tamamlanıp, aslına uygun restore edildi. Ahşap tavanların kadınlar mahfili üzerinde bulunan çürük kısımları değiştirilerek, diğer kısımların yerinde onarımları yapıldı. Çevre düzenlemesiyle birlikte restorasyona 4 milyon TL harcandığı öğrenildi.

Ahmet Faruk Sarıkoç 

 

 

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