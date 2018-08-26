Ayağı kayarak kayalıklara yuvarlanan vatandaş kurtarıldı

Mahmut Yoldaş (28), Arhavi ilçesinde doğal güzelliğiyle ünlü Kamilet vadisinde bulunan Mençuna Şelalesi’nde arkadaşlarıyla gezerken ayağı kayarak kayalıklara yuvarlandı.

Arkadaşları tarafından düştüğü yerden çıkarılamayan Yoldaş’ın kurtarılması için jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve AKUT ekipleri sev edildi.

Rize’den gelen AKUT ekiplerince gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile Yoldaş düştüğü kayalıklardan çıkarıldı.

Vücudunun değişik yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Yoldaş, Arhavi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Temel Okur

