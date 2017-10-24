Ayağı kırılan Kızıl Tilki'ye plak takılarak tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğüne getirilen kızıl tilki, görevli Veteriner hekim tarafından yapılan ön muayenede sol ön bacağında kırık olduğu tespiti yapıldı.

Kırık tedavisi yapılması için Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Trabzon’da bir kliniğe götürülen Kızıl Tilki’nin çekilen röntgen filminde ön bacağında kırık olması sonucu kırık uçları hizalanarak kızıl tilkinin sol ön bacağına plak takılmıştır.

15 gün boyunca bacağı bandajda kalacak olan Kızıl Tilki, bakım, tedavi ve rehabilitasyonu için Şube Müdürlüğünde gözetim altına alındı.

Recep Ergin

