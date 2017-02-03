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Ayağı yanan 70 yaşındaki kadın için seferberlik

Bitlis'in Hizan ilçesinde ayağı yanan 70 yaşında kadın, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Ayağı yanan 70 yaşındaki kadın için seferberlik

03 Şubat 2017 17:27

Bitlis'in Hizan ilçesinde ayağı yanan 70 yaşında kadın, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçenin Yığınkaya köyünde ikamet eden Fesiha Yılmaz adlı kadının ayağına kaynar su dökülünce, yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yolun kapalı olması nedeniyle çalışma başlatan İlçe Özel İdaresine ait iş makinesi, köye 200 metre kala kara saplandı. Bunun üzerine köylüler imece usulü ile battaniyeyle kadını iş makinesinin arkasından gelen ambulansa taşıdılar. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Yılmaz, ardından Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hizan Özel İdaresi Şantiye Şefi Önder Kızıltoprak, yoğun kar ve tipi nedeniyle köye güçlükle ulaştıklarını anlattı. İş makinelerinin kapanan köy yollarını açmak için çalıştığını belirten Kızıltoprak, “Yollarda çok fazla tipi var. Yolu açtıktan hemen sonra tekrar kapanıyor” dedi.

Yılmaz'ın yeğeni İbrahim Kaya ise, kar ve tipinin bir süredir bölgede etkili olduğunu belirterek, “Yollar neredeyse kaybolacak seviyeye gelmiş. Greyder ancak köyün yakınına kadar gelebildi. Biz de hastamızı üşümesin diye battaniyelere sardık, çadırın üstüne koyup aracın yanını kadar getirdik” diye konuştu. 

Vahit Olcay
 


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