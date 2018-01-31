Ayağına ip dolanan kuşu itfaiye kurtardı

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesinde meydana geldi. Çam ağacında yaklaşık 4-5 metre yükseklikte çırpınan sığırcık kuşunu gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekibi, aracın sepetini yukarıya kaldırarak kuşa müdahale etti. Ayağına ip dolandığı ve kurtulamadığı anlaşılan sığırcık, itfaiye görevlisi tarafından ip koparılarak kurtarıldı. Kuşun ayağından ipin parçalarını da temizleyen itfaiye görevlisi durumunun iyi olduğu görülen kuşu daha sonra doğaya bıraktı.