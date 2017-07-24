Ayağına saplanan inşaat demiriyle hastaneye kaldırıldı

Olay, önceki gün merkez Hacı Celal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 51 yaşındaki Hacer Tetik, çarşıdaki işlerini halletmek için öğle saatlerinde evinden çıktı. Evinin yakınındaki sokakta yaya olarak yürümekte olan Hacer Tetik, inşaat yapımı nedeniyle sokağa gelişi güzel bırakılan inşaat demirlerinin üzerinden geçmek zorunda kaldı. Hacer Tetik, demirlerin arasındaki yarım metrelik boşluktan yürüdüğü esnada sol ayağına 6 metre uzunluğundaki inşaat demiri saplandı. Acı içerisinde bağıran Hacer Tetik’in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Tetik’in ayağına saplanan demirin bir kısmı demir kesme makasıyla kesildikten sonra yaralı kadın çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınan Tetik’in ayağındaki demir çıkarıldı.

“Benim yerimde çocuk olabilirdi”

Ayağına saplanan inşaat demiri ameliyatla alınan Hacer Tetik, “Çarşıdaki işlerimi halletmek için evimden çıktım. Yolumun güzergahı olan sokaktan yürüyerek gidiyordum. Yürüdüğüm yolda bir inşaat vardı ve inşaatçılar demirleri keserek yola sermişler. Demirlerin kenarından geçeyim derken, bir anda demir ayağıma saplandı. Acıyla yardım istedikten sonra bayılmışım. Ayağımdaki demirin bir kısmı kesildikten sonra beni ambulansla hastaneye getirmişler” dedi.

İnşaatların denetlemesini isteyen Tetik, "Benim yerimde bir çocuk olabilirdi. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Ben sakat kalsam ne olacaktı. Benim 5 tane çocuğum var. Bu çocukların hem annesiyim hem de babasıyım. Şu anda kendi başıma kalkıp yürüyemiyorum” diye konuştu.

“Biz inşaat yetkilileri hakkında şikayetçi olacağız”

Annesi Hacer Tetik’in başında refakatçi olarak bekleyen oğlu Mustafa Koçak, “Bana telefonla annemin bayıldığını söylediler ve hemen olay yerine gittim. Olay yerine vardığımda annemin ayağına inşaat demirinin saplandığını gördüm. Annemin ayağına saplanan demiri biz kendimiz kestik. Daha sonra gelen ambulansla annem hastaneye kaldırıldı. Biz inşaatı yapan müteahhitten sonuna kadar davacıyız” şeklinde konuştu.

Mehmet Dağlı