Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ayağından vurulan sürücü hastaneye kaldırıldı

Ayağından vurulan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kaza ile akrabası tarafından ayağından vurulan sürücü, başka bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


11 Kasım 2016 15:55

Olay, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Y. (49) isimli şahıs 77 AJ 977 plakalı aracı ile Yalova’dan Karamürsel istikametine geldi. Bu sırada bölgeden geçen vatandaşlar, aracın sağ ön tekerinin parçalandığını ve araçta yaralı bir kişinin olduğunu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı olan Yakup Y., başka bir araçla Karamürsel Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yakup Y.'nin sağ ayağından vurulduğu, kurşunun baldırın ön kısmından girip arkadan çıktığı belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis, şahsı kaza ile akrabası İzzet Y. (57) isimli şahsın vurduğunu ve olayın Yalova Subaşı mevkiinde gerçekleştiğini tespit etti.  

Etiketler: sürücü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!