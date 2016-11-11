Olay, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Y. (49) isimli şahıs 77 AJ 977 plakalı aracı ile Yalova’dan Karamürsel istikametine geldi. Bu sırada bölgeden geçen vatandaşlar, aracın sağ ön tekerinin parçalandığını ve araçta yaralı bir kişinin olduğunu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı olan Yakup Y., başka bir araçla Karamürsel Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yakup Y.'nin sağ ayağından vurulduğu, kurşunun baldırın ön kısmından girip arkadan çıktığı belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis, şahsı kaza ile akrabası İzzet Y. (57) isimli şahsın vurduğunu ve olayın Yalova Subaşı mevkiinde gerçekleştiğini tespit etti.