Ayağını kaybeden gazi 22 yıl sonra yürüyebilecek

Malül Gazi Jandarma Er Caner Kan (42) olayın ardından yapılan kısa tedavisinin ardından memleketi Dazkırı ilçesi Darıcılar köyüne döndü ve yıllar boyunca koltuk değnekleriyle yürüyerek köyünde çeşitli işlerde çalışarak hayatını idame etmeye çalıştı. Geçtiğimiz günlerde ayağının kesik olan kısmında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı’ya ulaşan Gazi Caner Kan, kent merkezine getirildi. Başkan Kumartaşlı, bu güne protez takılmasını istememesi sebebiyle ayağında yaralar oluşan gaziyi ikna ederek Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine götürdü. AKÜ Ortopedi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Karataş’a gaziyi muayene ettiren Başkan Kumartaşlı, müjdeyi kendisine ve ailesine iletti.

“22 yıldır boş yere acı çekti”

Gazi Caner Kan’ın 22 yıldır boş yere acı çektiğini ve hayatını zorlaştırdığını belirten Başkan Kumartaşlı, bu güne kadar defalarca gazi Kan’ı bu konuda ikna etmeye çalıştığını ama çabalarının boşa çıktığını belirtti. Kumartaşlı, “Son zamanlarda iyiden iyice rahatsızlığını duyduğum gazi Kan’ı bizzat gidip gördüm. Ailesinden de gerekli onayları alıp, kendisini AKÜ Hastanemizin başarılı doktoru Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Karataş’a götürdüm. Doktorumuz tarafından gerekli muayeneler yapıldı ve en kısa sürede protez takılabilmesi için işlemler yapılacak. Şu an ameliyat için her şey hazır. En kısa sürede 22 yıldır yürüyemeyen Gazi’miz artık yürüyecek. Gazimiz 3713 Sayılı Yasadan faydalanacağı için hiçbir ücrette ödemeyecek. Dünyanın en son gelişmiş teknolojisiyle gerekli tüm tedavisi yapılacak” dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’a, gazilere ve şehit ailelerine verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür eden Başkan Kumartaşlı, bu güne kadar günün hangi saatinde olursa olsun arayabildikleri Rektör Solak’ın kendilerine her türlü imkânı sunduğunu söyledi. Kumartaşlı, ‘Her türlü sağlık sorunumuzda sayın rektörümüzü arıyoruz durumu anlatıyoruz ve kendisi gerekli araştırmayı yaptıktan sonra gece geç saatte bile olsa bize dönüyor. Gazi Caner Kan’ın durumunda da bizlere sınırsız imkânlarını sağladı. Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Solak, Prof.Dr. Adem Aslan ve Doç.Dr. Ali Fuat Karataş’a teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu

“Çocuklarımı kucağıma alamadım, bari torunlarımı alayım”

22 yıldan bu yana ayağının kesik olmasından dolayı yürüyemeyen gazi Caner Kan, çocuklarının hiç birini kucağına alıp gezdiremediğini, şimdi torunlarını kucağında gezdirmek istediğini söyledi. Bu güne kadar ameliyat olmak için biraz korktuğunu ve ilgilenmediğini, ama yine de acı çektiğini belirten Gazi Kan; “22 yıl önce ayağımı kaybettikten sonra tedavi oldum ve köyüme döndüm. Elbette acılı günlerim oldu ama protez için bilgilendirilmediğim ve biraz da korktuğum için pek bu konuya yanaşmadım. Ama son zamanlarda rahatsızlığım artınca dayanılmaz hale geldi, ayağım yara oldu. Sağolsun Başkanımız İsmail Kumartaşlı benim için gerekli tüm işlemleri başlattı. Beni kendi eliyle doktorumuza kadar götürdü. Şimdi ameliyat olup, çocuklarımı gezdiremediğim kucağımda torunlarımı gezdireceğim inşallah. Allah başkanımızdan ve doktorlarımızdan razı olsun. Devletimize zeval vermesin” dedi.