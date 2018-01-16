Ayağını yem karma makinesine kaptıran genç ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesine bağlı Salur köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Berat Şencan ahırda çalışırken biraden sol ayağını yem makinesine kaptırdı. Yakınlarının yardımı ile makine durdurularak Şencan'ın ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Zile Devlet Hastanesine kaldırılan genç burada yapılan tedavisinin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu, ayağı kopma noktasına gelen gencin tedavisinde izlenecek yolla ilgili doktorların durum değerlendirmesi yaptığını kaydetti. Yapılacak olan değerlendirmeye göre ameliyata karar verileceğini ifade eden Bülbüloğlu, gencin durumunun stabil olduğunu söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nurhan İçmez

