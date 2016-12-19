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Ayak kokusu için siyah çay ve sirke

Medical Park Tarsus Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, ayak kokusuna karşı demlenmiş siyah çay ve sirkeli su önerisinde bulundu.

Ayak kokusu için siyah çay ve sirke

19 Aralık 2016 12:56

Uzm. Dr. Dönmez, ayak kokusuna karşı çeşitli ilaçlar, spreyler ve ayağın hava almasını sağlayan ayakkabılar önerilirken, doğal yöntemlerle de bu sorunla başa çıkmanın mümkün olduğunu söyledi.
Ayakları demlenmiş siyah çayda bekletmek ve sirkeli suyla yıkamanın, kokunun engellenmesini sağladığını belirten Dönmez, siyah çay kürünün uygulanmasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Çayda bulunan tannik asit, bakterileri öldürmede son derecede etkilidir. Çay kürünü hazırlamak için, yarım litre suya iki poşet siyah çay ekleyin ve 15 dakika kaynatarak demleyin. Soğuyunca ayaklarınızı yarım saat bu suda bekletin. Siyah çay kürünü bir hafta boyunca her akşam uygulayın.”

Sirke doğal antibakteriyel
Sirkeli suyun da ayak kokusunu önleme özelliği bulunduğunu kaydeden Dr. Neslihan Dönmez, “Son yıllarda sirke, doğal antibakteriyel olarak kullanılmaya başlandı. Yapılan araştırmalar da sirkenin bakteri öldürmedeki etkisini ispatlıyor. Ayaklarınızı sirkeli suda kısa bir süre bekletmek ya da sirkeli su ile yıkamak, ayak kokusundan kurtulmanız için başvurabileceğiniz doğal yöntemler arasında sayılabilir” dedi.

Başka yöntemler de var
Ayak kokusunun, terleyen ayaktaki bakterilerin bir çeşit gaz üretmesi nedeniyle meydana geldiğini vurgulayan Dönmez, kokunun giderilmesi için uygulanabilecek diğer yöntemleri şöyle sıraladı:

- Temizlik: Ayaklarınızı her gün yıkayın. Ayağınızı su dolu bir kapta bir süre bekleterek yıkamak ya da sabunlayarak yıkamak daha da iyi sonuç verecektir. Ayağınızı iyice kurulamanız çok önemlidir.

- Doğru Çorapları Seçmek: Ter çeken pamuklu ya da bazı ter çeken yün ya da özel örülmüş çoraplar teri emerek ayağınızın nefes almasını sağlayacaktır. Eğer çoraplarınız nemlenirse değiştirip temiz çoraplar giymelisiniz.

- Doğru Ayakkabı Seçimi: Eğer ayakkabılarınız olması gerekenden daha sıkı ise ayağınızı terletebilir. O yüzden rahat ayakkabılar giymeniz önemlidir. Plastik ayakkabılar daha çok kokuya sebep verebildiği için kaçınmakta fayda vardır.

- Ayakkabı Değiştirmek: Aynı ayakkabıyı giyerek farkında olmadan bakterilerin üremesi için nemli bir ortama sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden farklı ayakkabılar giyerek, boşta kalan ayakkabınızın kurumasına fırsat vermeniz de ise yarayacaktır.

- Bakterileri Öldürmek: Ayakkabılarınızı güneşte bekleterek ya da antibakteriyel sprey sıkarak bakterileri yok edebilirsiniz. Ayrıca ayağınızı antibakteriyel sabun ile yıkayarak da aynı neticeyi elde edebilirsiniz.

- Ayakkabıları Yıkamak: Birçok spor ayakkabısı ve ayakkabı türleri yıkamaya müsaittir. Hatta bazıları çamaşır makinesinde bile yıkanabilir. İyice kurutmak şartı ile bu şekilde ayakkabılarınızdaki kokuyu tamamen yok edebilirsiniz.

- Çıplak Ayakla Dolaşmak: Özellikle evinizin içinde, mümkünse balkon gibi güneş gören mekanlarda dolaşmak da işe yarayacaktır.

- Bunların hepsini yapıyorsanız ama hala ayak kokusunu önleyemiyorsanız, bir doktora görünmenizde fayda var. 

Etiketler: ayak kokusu


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