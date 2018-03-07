Ayak piyanosu görenleri şaşırtıyor

Mersin’in kent estetiği yönünden geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Mersin Kültür Park’ta yapılan düzenlemeler devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yerleştirilen ayak piyanosu, Mersin Kültür Park’ta yerini aldı. Parka giden vatandaşlar 125 santimetre eninde 350 santimetre uzunluğunda ölçülere sahip olan 24 tuşlu, 2 oktav ses aralığına sahip piyano ile çeşitli müzikleri ayakları ile çalabiliyorlar. Dış ortamdan kaynaklanan sorunlara karşı dayanıklı olan ayak piyanosu, sıvıya dayanıklı olarak kimyasal madde ile preslenerek kompakt malzemeden üretildi. Metal yerleri sac malzemeden yapılan ayak piyanosu 12 volt elektrik ile çalışıyor ve yüksek voltaj riski bulunmuyor.

Sabah saat 06.00 ile akşam 23.00 arasında faaliyet gösterecek olan ayak piyanosunda hangi tuşa basılırsa basılsın şarkının sıradaki notası çalınıyor, kayıtlı eserler ise rastgele olarak seçiliyor. Ayak piyanosunu gören vatandaşlar önce şaşırırken daha sonra ise müziğin keyfini çıkartıyor.

Ayak piyanosu ile ilk kez buluşan Muzaffer Şahin, çok memnun olduğunu, çalarken mutlu olduğunu ifade etti. Şahin, "Burası çok güzel oldu. Parkta yapılan düzenlemeler hoşumuza gitti. Biraz yeşillik gitmiş ama orası burada telafi ediliyor. Kıyılar güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu piyanoda ilginç ve güzel olmuş. Ben de ilk defa denedim. Piyano çalmak güzelmiş. Acemisi olduğum halde gayet güzel çaldım. Ben bu işe devam edeceğim, çünkü hoşuma gitti" diye konuştu.

Emekli müzik öğretmeni Ahmet Kılıç ise konservatuvar mezunu olduğunu, eskiden uzun süre piyano çaldığını ifade etti. Müzik öğretmeni olmasına rağmen böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü vurgulayan Kılıç, "Çok güzel olmuş. Özellikle de kullanılması tam kavranabilirse çok daha güzel olur. Tabi piyano çalmak yetenek isteyen bir şey. Yetenek varsa ve eğitim almışsa herkes piyano çalabilir. Buradaki tabi ki de yarı da oyun. Çocuklar için bu güzel olmuş. Çocukları piyanoya teşvik edici bir şey. Güzel olmuş" şeklinde konuştu.

Müziğin bir yetenek işi olduğunu kaydeden Kılıç, "Yeteneği olanlar müzik eğitimi alsınlar isterim. Çünkü müzikle uğraşmak harika bir şey. Müzikle uğraşan kişi doğayı, insanları, yaşamayı sever. Kısacası her şeyi sever. Müzikle ilgilenen insanların kavgayla, dövüşle, savaşla işi olmaz. Her zaman kavgasız, savaşsız, güzel bir dünya isterler" dedi.