Edinilen bilgilere göre, Kunduzhan mahallesi Hürriyet 2. Sokak’ta Mustafa Dal’a ait ayakkabı mağazasının depo kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatı katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik alırken Osman Caddesi’nin bir bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

M. Muttalip Yalçın