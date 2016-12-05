Kapıyı açamayan hırsız, apartmandan birinin dışarı çıkmasını bekliyor. Apartman sakini bir kadının dışarı çıkmasını fırsat bilen hırsız soğuk kanlı bir şekilde apartmana giriyor. İçeri giren hırsız, 32 dairenin kapı önünde bulunan tüm ayakkabıları çalıyor. Hırsız, bir poşetle girdiği apartmandan bu sefer iki poşetle çıkarken güvenlik kameralarına yakalanıyor.

"Biz onu bulmadan o bizi bulsun’’

Apartman sakini Hüseyin Öztürk, hırsızların mahalledeki diğer apartmanlara da dadandığını ifade ederek, "Ayakkabı hırsızlığı bizim mahallede çok yaygınlaşmaya başladı. Bu blokların her birisinden 2 ayda bir muhakkak ayakkabı toplama olayı var. Bu şahısta burayı iyi biliyor. Buraya dadanmış bir arkadaş. Bu arkadaşa şunu söylemek istiyorum. Ben onu bulmadan o bizi bulsun. Ayakkabı ihtiyacı varsa gelsin biz onun ayakkabı olayı çözelim. Burada 30-40 tane ayakkabıyı alıp gitmek, ihtiyacın olur bir tane alır gidersin. Ben yeni gelmiştim işten. İçeri girdim elimdeki poşetleri bıraktım. Dışarı çıktım ayakkabılar gitmiş. Buraya girerken de zaten dolu bir poşetle geliyor. Başka bir bloktan topladı. Sonra da bizim bloğa geldi. Buradan topladı. Polise de bir şey söylemek istemiyorum ama burada bir tane devriye aracı yok. Bizim yan komşumuz iki gün önce 370 liraya ayakkabı almış. Almış götürmüşler. Bugün ayakkabı hırsızlığı, yarın daire de girebilirler. Bir önlem almak lazım’’ şeklinde konuştu.

"Hırsızlardan başımız dertte’’

Apartman görevlisi Ahmet Aslan güvenlik kamerası görüntülerinden yaşanan olayı anlatarak, "Başımız dertte bu hırsızlarla. Şuan da görüntülerde içeri giriyor. Bir bayan çıkarken hiç korkmadan, o kadar alışmışlar ki artık. Çıkan bayan bina sakini. Giriyor, topluyor yaklaşık 20-30 çift ayakkabı alıp gidiyor. Mahalle genel olarak sıkıntıdayız. Kalabalık bir bina olduğu için birine misafir gelmiştir birinin yakınıdır diye bir şey sorma gereği duymuyor’’ diye konuştu.

“500 TL değerinde ayakkabılar çalındı’’

Çalınan ayakkabılarının 500 TL değerinde olduğunu söyleyen bir diğer apartman sakini de “Bu apartmanda ayakkabı hırsızlığı oluyor. Yaklaşık dört tane ayakkabı 500 lira değerinde. Ayakkabılar çalındı. Benim ayakkabım eşimin ayakkabısı, kardeşimin ve çocuğumun ayakkabısı çalındı. Bir torbaya doldurmuş 30-40 çift ayakkabı gitmiş. Herhalde bu çevrede alışkanlık haline getirmişler’’ ifadelerini kullandı.

Murat Horoz