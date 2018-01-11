Ayakkabı hırsızlığı kamerada...

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da gece saatlerinde bir apartmana giren 3 hırsız, çalacakları ayakkabı aradı. Apartmanın üst katlarına kadar çıkan hırsızlar, kapıların önündeki bütün ayakkabıları kontrol etti. Hiçbir ayakkabıyı beğenmeyen hırsızlar tekrar aşağı indi. Önden giden 2 hırsız apartmandan ayrılmak üzereyken arkalarından gelen bir arkadaşlarının ise eli boş gitmeye niyeti olmadığı görüldü. Çıkışta bir kapının önündeki ayakkabıyı alan hırsız, arkadaşlarına gösterdi. Arkadaşlarının da onayıyla ayakkabıyı alan hırsız apartmandan ayrıldı. O anlar ise apartmana ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.