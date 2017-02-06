Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde Erdal Ç.'nin (35) evinin önünden ayakkabısı, İstiklal Mahallesi'nde Ali K.K.'nin (29) evinin önünden botu ve yine Mimarsinan Mahallesi'nde Hüseyin U.'nun (27) evinin önünden spor ayakkabısı çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu her 3 ayrı olayda da ayakkabıları B.Y.(16), O.Ş.(17) ve M.Ö.'nün (16) çaldığını tespit etti ve söz konusu çocukları çaldıkları ayakkabılar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

B.Y., O.Ş. ve M.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay

