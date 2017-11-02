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Ayakkabı ihracatı 1 milyar doları aşacak

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, Türk ayakkabı sektörünün halihazırda 172 ülkeye ihracat yaptığını, ektörün ihracatının 1 milyar doları aşacağını söyledi.

Ayakkabı ihracatı 1 milyar doları aşacak

02 Kasım 2017 11:40

Ayakkabı sektörünün markalaşma konusunda ciddi yol aldığını söyleyen Demir, “Ayakkabı sektörü kaliteli üretim, teslimat süresine sadakat ve en önemlisi markalaşma yolunda her geçen yıl gelişiyor. Avrupa’da Almanya başta olmak üzere Ukrayna, İngiltere, İtalya, Hollanda ve Romanya’ya ciddi ihracat gerçekleştiriyoruz. Rusya en önemli dış pazarların başında geliyor. Ortadoğu’da Irak ve Suudi Arabistan Türk ayakkabısını tercih ediyor. Tüm bunların yanında bu yıl Güney Afrika ülkelerinin ayakkabı için Türkiye’yi tercih ettiğini gözlemledik. Bu yıl bu kıtadan fuarımıza alım için gelen kişi sayısında, bir yıl öncesinde göre yüzde 40’lık bir artış söz konusu. Sektör 172 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor” dedi.

Türk ayakkabı üreticilerinin teslimat sürelerine sadık kalma konusunda dünyada ilk 5’e girdiğinin altını çizen Demir, sektörün bu yılın ilk 9 ayında 602 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, yıl sonunda ise 1 milyar dolar ihracat rakamını aşabileceğini ifade etti. 

Etiketler: ayakkabı, ayakkabı ihracatı, ihracat

 

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