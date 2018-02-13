Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında 1 kişinin yüzü yandı

Olay, Küçükçemece Mehmet Akif Mahallesi 1. Çamlıbel Sokak’ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak içerisinde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir neden olayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek imalathaneyi sardı. Yangında ayakkabı dolu kolileri çıkarmaya çalışan bir şahsın yüzü yanarken bir kişi de dumandan etkilendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşı ve yangında yüzü yanan kişiyi hastaneye kaldırdı. 3 ilçe itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. Polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı.

Yangından dolayı mahallede büyük panik yaşandı. Bir kadın, fırın dükkanına yangın sirayet edecek korkusuyla fenalık geçirdi.

“Gökyüzünü duman kaplamıştı”

Yangın esnasında bir kişinin yüzünün yandığını ifade eden mahalle sakini Kamil Otay, “Araçla caddeden geçiyordum. Dumanı gördüm. Bir anda çoğaldı. Hemen aklıma itfaiye ve ambulansı aramak geldi. İnsanlar panik halindeydi. Aradım. Yan yola geçtiğimde gökyüzünü duman kaplamıştı. İçeride yanmış koliler varmış. Onları kurtarmaya çalışıyormuş. Yanmış şekilde üstüne gelmiş. Ambulansa götürdüler. Yüzü yanmış. Hastaneye götürdüler” dedi.

Caner Sönmez