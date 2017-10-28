Ayakkabıcı dükkanından çaldığı tableti pantolonuna sakladı

Olay, Osmangazi'ye bağlı Nalbantoğlu Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri çalışanı Volkan Ünsan, tabletin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Ünsün, 5 gün önce iş yerlerine bir kişi girdiği ve inceleme yaptıktan sonra tableti aldığını gördü. Bunun üzerine şikayetçi olan Ünsan, durumu polise bildirdi. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını aldı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, pazar günü meydana gelen hırsızlık olayında diğer iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen kimliği belirsiz kişi iş yerine giriyor. Bir süre incelemelerde bulunan kimliği belirsiz şahıs, kasaya giderek 2 bin lira para ve tableti alıyor. İş yerinin karanlık olması sebebiyle tableti bir süre inceleyen şüpheli, daha sonra çıkarak ortadan kayboluyor.

İş yeri çalışanı Volkan Ünsün, "Tabletin olmadığını fark ettik. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediğimizde 5 gün önce çalındığını fark ettik. Durumu polise bildirdik. Etrafa bakındıktan sonra kasa bölümüne geçiyor. 2 bin lira nakit ile tableti alıyor. İçerisi karanlıktı. Ama kameralarımız da gece görüşü vardı. Bizim amacımız başkasının canı yanmasın. Genelde pazar günleri geç açıyor. İş yerini açmadan önce girmiş" dedi.

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan