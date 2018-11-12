Ayakkabıları ateşle boyuyor

Amasya'da yaşamını sürdüren 70 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, müşterilerinin ayakkabılarını boyamaya başlarken ilk olarak ateş yakıp kazdığı önceki boya tabakasını ortadan kaldırıyor. Taşan, bu işlemi birkaç defa tekrarladıktan sonra da boya sürüp parlatarak ilk günkü görünümüne kavuşturuyor.

6 yaşından bu yana yaptığı mesleğinde müşterilerine daha iyi hizmet etmek için sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten evli ve 3 çocuk babası Taşan, "Yeni boya atmam için önceki boyanın kazınması lazım. Bunu da ateşle yapıyorum. Müşterilerim zaten ayakkabılarını yaktığımı biliyor. Bilerek geliyorlar. Ayakkabılar daha güzel çıktıkça yüzleri gülüyor” dedi.

Hastalık boyutuna gelen işini temiz yapmaya çalışırken güne çok erken saatte başlayan Taşan, "Sabah 5, akşam 5. Benim mesai biter. Bu saatten sonra gelen müşterinin ayakkabısını boyamam” diye konuştu.

Müşterilerden Naci Arslantaş da "Yakarak boyayan başka bir ayakkabı boyacısı görmedim. Yalçın ustanın kendisine ait bir stili var. Ateşi söndürdükten sonra fırçalıyor. Daha Sonra boyayıp cilalıyor” şeklinde konuştu.

Murat Çelik

