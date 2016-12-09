Başkale ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kavurgalı Mahallesi’nde terlikle okula gidip gelen minik öğrenciler, hayırseverlerden ayakkabı bekliyor. 100 öğrencisi bulunan Kavurgalı İlköğretim Okulunda maddi durumları iyi olmayan çocukların terlik ve yırtık ayakkabıyla kış mevsimine girmeleri görenlerin yüreğini burkuyor. Bazı öğrencilerin terlik ve yırtık ayakkabıyla okula geldiğini ve zor günler geçirmeye başladıklarını söyleyen okul görevlileri, “Mahallede maddi imkansızlık sebebiyle okula terlik, lastik ve yırtık ayakkabı ile gelmek zorunda kalan öğrenciler hayırseverlerden yardım bekliyor. Çok sayıda küçük öğrenci okula terlik veya yırtık lastik ayakkabıyla geliyor. Bu çocukların kışını yaza çevirmek bizim elimizde. Bunun için hayırsever derneklerin ve vatandaşların desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Engin Ertürk

