Çocukluğundan beri hep aşırı kilolu olduğunu söyleyen ve çevresinin baskısına rağmen bir türlü zayıflayamayan Kuzey Kıbrıslı 24 yaşındaki Meliha Kaya, yüksek lisans öğrenimi için geldiği Manisa’da diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz gözetiminde 7 ayda 35 kilo verdi. Aşırı kiloları yüzünden artık ayakkabılarını bile bağlayamaz hale geldiğini ve 95 kilo ile diyete başladığını anlatan Meliha Kaya, "95 kiloydum. 7 aylık bir süreçte 35 kilo vererek 60 kiloya ulaştım. Bu sürece ayakkabımı bağlayamamıştım ve zayıflamaya karar verdim ve başladım. Şuan rahatlıkla ayakkabımı bağlayacak durumdayım. Diyetisyene danışarak bu yola başladım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım. Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Mali Hukuk Yüksek Lisans öğrencisi olduğum için bulunmaktayım. Ailemin hep baskılarıyla işte ‘Kızım çok kilolusun, kilo ver artık, yeter bu kadar’ diyerek, arkadaş çevrem akrabalarım hepsi bu konuda baskıcı oluyordu ama ne yazık ki ben zihnimde bu konuya yeterince adapte olamamıştım. Kendimi hazırlayamadığım için bir türlü başlayamamıştım. Öncelikle azim, sabır ve zaman gerekli. 95 kiloyken tüm hareketlerim kısıtlıydı. Ayakkabımı bağlayamıyordum, merdiven çıkarken çok zorlanıyordum. Şimdi 35 kilo vererek gerçekten kendimi çok hafif hissediyorum. Ayakkabımı çok rahatlıkla bağlayabiliyorum, merdivenleri iki iki, üç üç çıkıyorum. Bu süreçte inişli çıkışlı anlar oldu" dedi.

"Alışkanlık haline geldi"

Diyet yaparken hiç zorlanmadığını anlatan Kaya şunları söyledi:

"Bazı haftalar kilo kaybı, bir kilo, bazı haftalar 500 gram oldu ama hiçbir şekilde yılmadım. Diyet sürecimde hiçbir şekilde zorlanmadım. Diyetisyenimin yazdığı diyet listesini harfi harfine uyguladım. Yasaksız diyet diye tabir ediyorum. Çünkü gerçekten ‘Şu yasaktır’, ‘Şunu yemeyeceksin’, ‘Şu yoktur’ gibi bir durum listemizde söz konusu olmadı. Her şeyden yedim, miktarı önemliydi bizim için. Miktara dikkat ederek her şeyi sınırında, düzeyinde yemiş bulundum. 2-3 kilo kadar bir fazlalığım kaldı. Ondan sonra bu sağlıklı diyet durumu sona erecek ve hayatım boyunca bu şekilde devam edecek. Zorlanacağımı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Çünkü bu durum alışkanlık haline geldi. Gerçekten yaptığım çok büyük hataların farkına vardım ve bu hataları artık yapmayacağım"

"Pes etmek yok"

Kıbrıs’a gittiğinde ailesinin ilk tepkisini de anlatan Kaya, "Kıbrıs’a ilk gittiğimde 88 kiloydum. Ailem ‘ne kadar kilo vermişsin’ dedi. Baktığınızda aslında 7 kiloydu ama gözle görülür bir farktı. Şimdi çoğu arkadaşım ‘Bu sen misin?’, ‘Sana ne olmuş, ne kadar zayıflamışsın’ dedikçe ben daha da motive oluyorum ve her sorana diyetisyenimi tavsiye ediyorum. Şuan 60 kiloyum. Kilomdan çok memnunum. Benim yağ oranım çok yüksekti. Şuan Allah’a şükür normal düzeylere indi. Kilom zaten çok fazlaydı normal düzeylere indi. Beni görüp bana imrenerek sağlıklı beslenmeye başlayacak olan arkadaşlara da tavsiyem şu olsun: zaman, sabır, azim, irade. Muhakkak ve muhakkak bir diyetisyene danışılmalı. O an gelir ve dersiniz: ‘Ben yapamıyorum, pes edeceğim’ dediğiniz an sizin dönüm noktanızdır. İşte o an pes etmezseniz sonuç böyle olur" şeklinde konuşarak artık kendisiyle barışık biri haline geldiğini de dile getirdi.

Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz ise, "Meliha Hanımla ortalama 7 ayda bu kiloyu verdik. Bu süreci verirken kendisi gayet iradeli bir şekilde davrandı. Bu 7 aylık süreçte kesinlikle hiçbir şekilde bir ilaç yöntemiyle bir yol almadık sadece spor ve diyet vardı. Diyette de sağlıklı beslenme şeklinde yol aldık. 3 ana öğünümüz ve ara öğünlerimiz olmak kaydıyla diyetimizi uyguladık. Özel günlerinde özel gitmek istediği sosyal ortamlarda diyetini oraya adapte ederek bir yol aldık ve azmiyle bu süreci tamamladık" diyerek, spor ve sağlıklı beslenmenin aşırı kilolardan kurtulmanın en önemli etkenlerinden olduğunu söyledi.

Sadık Cangel