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Ayakları camda uygulama noktasına girince cezayı yedi

Sivas'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'de Güvenli Trafik Denetimi-4' uygulaması kapsamında uygulama noktasına ayakları camda giren şahsa emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulandı.

Ayakları camda uygulama noktasına girince cezayı yedi

09 Ağustos 2017 12:35

Jandarma ve polis ekipleri, 'Türkiye'de Güvenli Trafik Denetimi-4' uygulaması kapsamında Sivas-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda emniyet kemeri, sürücü belgeleri, araç tescil belgeleri ile araç plakalarının mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğu denetlendi. Ticari araçların ise takoğrafları incelenerek, sürücülerinin SRC belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca uygulamada durdurulan şoförlere bilgilendirici ve bilinçlendirici broşür dağıtıldı.

Uygulama esnasında otomobilde ayaklarını camda kucağında çocuk ile birlikte uyuyarak seyahat eden bir şahsı gören polis ve jandarma ekipleri aracı durdurdu. Uykulu olduğu görülen şahsa emniyet kemeri takmadığı ve kucağında çocukla seyahat ettiği için ceza kesildi.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

Etiketler: ceza, Sivas, uygulama noktası


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