Adıyamanlı Ayşe Işık, hayata ayakları ile tutundu. 5 yaşındayken iki kolunu da helezon makinesine kaptırarak kaybeden Işık, yaşama sıkı sıkı tutunarak ayakları ile yaptığı resimlerden sergiler açtı. Son olarak kendi hikayesini kaleme alan ve "Azim varsa engel yoktur" diyerek "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabını yayımlayan genç yazar Ayşe Işık, kitabını Çorlu'lu okurları için imzaladı. Çorlu’da faaliyet gösteren Mostar Kırtasiyede, düzenlenen imza gününe katılan ve kitabını ayakları ile imzalayan Ayşe Işık, hayat hikayesini anlattığı kitabını okuduğu bir kitaptan esinlenerek yazdığını söyledi.

Ayşe Işık, "5 yaşındayken iki kolum da helezon makinesine kaptırdım. 7 yaşında okula başladım. İlk dönem ayaklarımı kullanmayı bilmiyordum daha sonra annem, ailem ve öğretmenim sayesinde ayaklarımı kullanmayı öğrendim. Lise 2’ye kadar orada okudum. Daha sonra İstanbul’a taşındım. Resmi de çocukluğumdan beri de seviyordum. Özel bir hocam oldu kendisinden ders alarak resim yapmaya başladım. Sergiler için resimler yaptım" dedi.

Yaklaşık 2 senedir kitabıyla uğraştığını ifade eden Işık, "Kendi hayatımı kitaba dönüştürdüm. İmza günlerine katılıyorum. Adıyaman’dan geliyorum, Malatya’da Karabük’te imza günlerine katıldım. Güzel geçiyor, ilgi güzel insanlar da nasıl resim yaptığımı bu kitabı nasıl yazdığımı merak ediyor. Yazmayı çok seviyorum. Bazen kendi kendime oturup yazıyordum. 2 yıl kadar önce son ayağım adlı kitabı okuyunca kendi hayatımı kitaba dönüştürmeye karar verdim. Zorlandığım hiç bir şey yok. Engeli olan kişilere çağrıda da bulunan onların da üretken olup topluma karışmalarını diğer insanlardan farklı olmadığımızı göstermelerini istiyorum. Evlerine kapanmaları yerine insanların içinde olsunlar. Yarın ne olacağımız belli değil. Herkes potansiyel engelli" şeklinde konuştu.

Engellilere çağrıda da bulunan Işık, "Üretken olup topluma karışmalarını istiyorum, diğer insanlardan farklı olmadığımızı göstersinler. Pek çok insan bizim işe yaramaz olduğumuzu düşünüyorlar" diye konuştu.

Serdar Şahin