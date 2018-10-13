Ayakları parçalanan kedi ölümden kurtarıldı

Olay, Nilüfer Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Yaralı bir kedi kaldırım kenarında can çekişirken bir hayvansever tarafından bulunarak veteriner kliniğine getirildi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Veteriner Hekim Erol Kaplan, kedinin röntgenini çekti. Hekim Kaplan, sağ arka ayağında kırıklar oluşan kediye uyguladığı cerrahi müdahale sonucu kemiklerinin içerisine yerleştirdiği ‘pim' ile yaralı kediyi tekrar eski sağlığına kavuşturmayı başardı.
Son zamanlarda sokak hayvanlarına uygulanan sorumsuzca davranışları ve şiddeti kınayan Kaplan, sokak hayvanlarının aslında yalnız olmadığını, en yakın veterinere getirildiğinde gerekli işlemlerin ücretsiz de yapılabileceğini ifade etti.
Hakan Gönül