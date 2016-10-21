Kılınan ilk cuma namazında İmam Önder Soy, “Rabbimden yardım dileyerek bu göreve başladım” dedi. Kalabalık cemaat arasında farklı illerden gelerek sırf Ayasofya’da Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar da vardı.

İbadete 1991'de açılan Ayasofya Müzesi Hünkar Kasrı'nda öğle ve ikindi namazları kılınırken, ilk cuma namazı da kalabalık bir cemaatle kılındı.

İmam Önder Soy, yapılan atamayla ilgili olarak, “İlk önce layık olamadığımı düşündüm ama bundan da vardır bir hayır diyerek ya Rabbim'den yardım dileyerek bu göreve başladım. Çevremdekiler hocam inanıyoruz ki siz orada çok güzel çalışmalar yapacaksınız diye dualarla birlikte bizi buraya uğurladılar. Normalde vakit namazlarında bay ve bayan olarak 100 kişi oluyoruz. Ama bugün neredeyse üç katı bir kalabalık cemaatle karşı karşıyayız” dedi.

“Cemaatin ilgisi yoğundu”

Ayasofya Müzesi Hünkar Kasrı'nda kılınan ilk cuma namazına ilgi de oldukça yoğundu. İçeriye sığmayan cemaatin çoğunluğu bahçede ibadetlerini yaptı. Namaz sonrası duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, caminin arka tarafının da ibadete açılması talebinde bulundu.

Cuma namazını ilk kez Ayasofya Müzesi Hünkar Kasrı'nda kılan vatandaşlardan Adem Argın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Bizler buranın tekrar açılmasını istiyoruz. Reisimize sesleniyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, dostlar arkadaşlar Ayasofya’nın ümmeti Muhammed’e açılmasını istiyor. Diyanet işlerini de buradan tebrik ediyorum. İlk defa bir imam atandı buraya ”dedi.

Yozgat’tan gelen Hüseyin Kale isimli vatandaş da uzun yıllardır bu anı beklediğini belirterek; “Bunu yıllardır bekliyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin gururu, Müslümanlığın nişanesi ve İstanbul’un fethinin kapısıdır. Ben Yozgat’tan geldim. Burada kaldım sırf bu cumayı kılmak için” diye konuştu.

Alev Hamitoğulları - Mehmet Selman Bektaş